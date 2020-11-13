На Украине за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

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На Украине за минувшие сутки выявлено 11 787 новых случаев коронавирусной инфекции.
На Украине за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также известно, что 6155 пациентов выздоровели, 172 — умерли от осложнений.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.

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