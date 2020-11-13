На Украине за сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев коронавируса

На Украине за минувшие сутки выявлено 11 787 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также известно, что 6155 пациентов выздоровели, 172 — умерли от осложнений.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.