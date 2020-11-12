Более 60 человек задержаны на митинге в Ереване

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В Ереване свыше 60 человек доставлены в отделения полиции с митинга оппозиции, который прошёл на площади Свободы, передаёт РИА Новости.
Более 60 человек задержаны на митинге в Ереване
  • Reuters

«В полицейские отделения доставлены 62 человека», — приводит агентство слова представителя полиции.

Уточняется, что протестующие задержаны в рамках возбуждённого уголовного дела.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Армении начали разгон акции протеста в центре Еревана. Участники демонстрации требовали отставки премьера Никола Пашиняна.

Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.

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