Более 60 человек задержаны на митинге в Ереване

В Ереване свыше 60 человек доставлены в отделения полиции с митинга оппозиции, который прошёл на площади Свободы, передаёт РИА Новости.

Reuters

«В полицейские отделения доставлены 62 человека», — приводит агентство слова представителя полиции. Уточняется, что протестующие задержаны в рамках возбуждённого уголовного дела. Ранее сотрудники правоохранительных органов Армении начали разгон акции протеста в центре Еревана. Участники демонстрации требовали отставки премьера Никола Пашиняна. Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.