Более 60 человек задержаны на митинге в Ереване
- Reuters
«В полицейские отделения доставлены 62 человека», — приводит агентство слова представителя полиции.
Уточняется, что протестующие задержаны в рамках возбуждённого уголовного дела.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Армении начали разгон акции протеста в центре Еревана. Участники демонстрации требовали отставки премьера Никола Пашиняна.
Специальная следственная служба сообщила о задержании в Армении ряда представителей оппозиции в связи с организацией незаконных митингов.