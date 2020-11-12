В Нагорный Карабах вылетели ещё два самолёта с миротворцами

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Минобороны России сообщило, что очередные два самолёта с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах.
В Нагорный Карабах вылетели ещё два самолёта с миротворцами
  • © Александр Лавренко
  • РИА Новости

«Очередные два самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению», — приводит сообщение РИА Новости

По данным Минобороны, на борту самолётов — бронетранспортёры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения.

В министерстве добавили, что с 10 ноября в Армению самолётами доставлено более 750 военнослужащих и более 110 единиц техники.

Ранее российские вертолёты Ми-8 и Ми-24, которые принимают участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования

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