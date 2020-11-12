Российские вертолёты перелетели на аэродромы в Карабахе

Российские вертолёты Ми-8 и Ми-24, которые принимают участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

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«Вертолёты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолётами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования», — заявили в Минобороны. В сообщении говорится, что инженерно-технический состав подготовил вертолёты к эксплуатации. Экипажи военной авиации выполнили тренировочные полёты, после чего убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в рамках миротворческой операции. Ранее сообщалось, что Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе.