Российские вертолёты перелетели на аэродромы в Карабахе

Короткая ссылка
Российские вертолёты Ми-8 и Ми-24, которые принимают участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Российские вертолёты перелетели на аэродромы в Карабахе
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Вертолёты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолётами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования», — заявили в Минобороны. 

В сообщении говорится, что инженерно-технический состав подготовил вертолёты к эксплуатации.

Экипажи военной авиации выполнили тренировочные полёты, после чего убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в рамках миротворческой операции.

Ранее сообщалось, что Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить