Российские вертолёты перелетели на аэродромы в Карабахе
- © РИА Новости / Министерство обороны РФ
«Вертолёты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолётами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования», — заявили в Минобороны.
В сообщении говорится, что инженерно-технический состав подготовил вертолёты к эксплуатации.
Экипажи военной авиации выполнили тренировочные полёты, после чего убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в рамках миротворческой операции.
Ранее сообщалось, что Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе.