Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе

Российские военные задействуют вертолёты Ми-8 и Ми-24 в рамках миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении говорится, что самолёты Ан-124 доставили на аэродром в Ереване восемь вертолётов ВКС России.

«Вертолёты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявили в оборонном ведомстве.

Также с помощью вертолётов в труднодоступные районы будут доставлены материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов.