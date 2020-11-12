Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе

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Российские военные задействуют вертолёты Ми-8 и Ми-24 в рамках миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта. 
Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении говорится, что самолёты Ан-124 доставили на аэродром в Ереване восемь вертолётов ВКС России.

«Вертолёты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявили в оборонном ведомстве.

Также с помощью вертолётов в труднодоступные районы будут доставлены материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов.

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