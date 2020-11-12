Россия задействует вертолёты в миротворческой операции в Карабахе
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В сообщении говорится, что самолёты Ан-124 доставили на аэродром в Ереване восемь вертолётов ВКС России.
«Вертолёты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявили в оборонном ведомстве.
Также с помощью вертолётов в труднодоступные районы будут доставлены материально-техническое имущество и личный состав миротворческого контингента.
Ранее сообщалось, что Россия развернёт вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора 16 наблюдательных постов.