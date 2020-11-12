На Украине за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

На Украине выявили 11 057 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что является антирекордом. Всего в стране было зафиксировано 500 865 случаев заболевания коронавирусом.

Reuters

© Gleb Garanich

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook. Отмечается, что за сутки 6235 пациентов выздоровели, 198 — умерли от осложнений. Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.