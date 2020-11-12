На Украине за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса
На Украине выявили 11 057 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что является антирекордом. Всего в стране было зафиксировано 500 865 случаев заболевания коронавирусом.
- Reuters
- © Gleb Garanich
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Отмечается, что за сутки 6235 пациентов выздоровели, 198 — умерли от осложнений.
Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.
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