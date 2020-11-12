В СНБ Армении опровергли сообщения о сердечном приступе у главы службы

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Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла появившиеся в СМИ сообщения о сердечном приступе у главы ведомства Армена Абазяна.
В СНБ Армении опровергли сообщения о сердечном приступе у главы службы
  • РИА Новости
  • © Асатур Есаянц

«Распространённая информация о госпитализации с сердечным приступом руководителя службы национальной безопасности РА не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

В СНБ Армении уточнили, что Абазян обращался в лечебное учреждение для медицинского обследования и в настоящее время уже работает и в полном объёме исполняет свои обязанности.

Абазян был назначен на пост главы СНБ Армении 8 ноября, после того как Микаел Амбарцумян был освобождён от данной должности по предложению армянского премьера Никола Пашиняна.

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