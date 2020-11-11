Восемь самолётов с миротворцами прибыли в Ереван
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«Ещё восемь военно-транспортных самолётов 11 ноября 2020 года прибыли на аэродромы в город Ереван. Самолёты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортёры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортёров и автомобильной техники.
Подразделения после разгрузки на аэродроме Эребуни совершат трёхсоткилометровый марш в район сосредоточения в Горисе.
Ранее сообщалось, что в Армению прибыли уже 20 самолётов Ил-76 с военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады.