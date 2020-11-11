Восемь самолётов с миротворцами прибыли в Ереван

Минобороны России сообщило, что ещё восемь военно-транспортных самолётов с российскими миротворцами прибыли в Ереван 11 ноября.

«Ещё восемь военно-транспортных самолётов 11 ноября 2020 года прибыли на аэродромы в город Ереван. Самолёты Ил-76 и Ан-124 доставили более 120 военнослужащих, бронетранспортёры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортёров и автомобильной техники.

Подразделения после разгрузки на аэродроме Эребуни совершат трёхсоткилометровый марш в район сосредоточения в Горисе.

Ранее сообщалось, что в Армению прибыли уже 20 самолётов Ил-76 с военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады.