В МИД Китая выразили надежду на реализацию договорённостей по Карабаху

Китай надеется, что Армения и Азербайджан при посредничестве России смогут реализовать достигнутые ранее договорённости по Нагорному Карабаху. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин.

Reuters

«Урегулирование вопроса Нагорного Карабаха отвечает интересам всех сторон, включая Азербайджан и Армению. Мы выражаем надежду, что все стороны смогут реализовать соглашение о прекращении огня, не допустят эскалации конфликта и разрешат имеющиеся противоречия путём диалога», — цитирует ТАСС представителя ведомства. Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал соглашение о прекращении боёв в Нагорном Карабахе.