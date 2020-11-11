В МИД Китая выразили надежду на реализацию договорённостей по Карабаху
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«Урегулирование вопроса Нагорного Карабаха отвечает интересам всех сторон, включая Азербайджан и Армению. Мы выражаем надежду, что все стороны смогут реализовать соглашение о прекращении огня, не допустят эскалации конфликта и разрешат имеющиеся противоречия путём диалога», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал соглашение о прекращении боёв в Нагорном Карабахе.