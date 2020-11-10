На RTД вышел документальный фильм «Карабах. Люди войны»

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Телеканал RTД выпустил документальный фильм «Карабах. Люди войны», посвящённый конфликту в Нагорном Карабахе и рассказывающий истории людей, пострадавших от боевых действий.

Фильм рассказывает о жителях нескольких городов, которые пострадали от боевых действий и по-своему переживали многолетнюю вражду.

В их числе поэтесса из Степанакерта, ухаживавшая за детьми в местном приюте, девушка из Гянджи, превратившая свой блог в военную хронику, волонтёры, помогавшие беженцам пропитанием и жильём, а также армянские и азербайджанские мужчины и женщины, создавшие интернациональные семьи.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Как заявил российский президент Владимир Путин, в регионе будут размещены российские миротворцы.

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