Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе
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«Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа», — приводит ТАСС сообщение его администрации.
Отмечается, что он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно России, в деле прекращения боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.