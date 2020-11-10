Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

Короткая ссылка
Президент Армении Армен Саркисян во время встречи с послом России Сергеем Копыркиным отметил важную роль Москвы в деле прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.
Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа», — приводит ТАСС сообщение его администрации.

Отмечается, что он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно России, в деле прекращения боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить