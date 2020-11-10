Президент Армении отметил роль России в урегулировании в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян во время встречи с послом России Сергеем Копыркиным отметил важную роль Москвы в деле прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа», — приводит ТАСС сообщение его администрации.

Отмечается, что он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно России, в деле прекращения боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.