Жириновский прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что это знаменательный день.
«Будем надеяться, что это надолго», — сказал Жириновский.
В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.
Позднее Кремль опубликовал текст заявления.
В Минобороны Армении заявили, что активные боевые действия в Карабахе прекращены на всей передовой.