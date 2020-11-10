Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что это знаменательный день.

«Будем надеяться, что это надолго», — сказал Жириновский.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Позднее Кремль опубликовал текст заявления.

В Минобороны Армении заявили, что активные боевые действия в Карабахе прекращены на всей передовой.