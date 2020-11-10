Жириновский прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
Жириновский прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что это знаменательный день.

«Будем надеяться, что это надолго», — сказал Жириновский.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. В регион были направлены самолёты с миротворцами из России.

Позднее Кремль опубликовал текст заявления.

В Минобороны Армении заявили, что активные боевые действия в Карабахе прекращены на всей передовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить