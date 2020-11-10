Путин рассказал об оказываемом на Белоруссию беспрецедентном давлении

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Президент России Владимир Путин заявил, что на Белоруссию в настоящий момент оказывается беспрецедентное давление.
Путин рассказал об оказываемом на Белоруссию беспрецедентном давлении
  • РИА Новости

Об этом он рассказал, выступая на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Ещё одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС... Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, после прошедших президентских выборов страна стала жертвой провокаций и санкций.

«После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне», — добавил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что именно внешнее влияние привело к осложнению внутренней ситуации в стране.

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