Путин рассказал об оказываемом на Белоруссию беспрецедентном давлении

Президент России Владимир Путин заявил, что на Белоруссию в настоящий момент оказывается беспрецедентное давление.

Об этом он рассказал, выступая на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Ещё одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС... Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

По словам президента России, после прошедших президентских выборов страна стала жертвой провокаций и санкций.

«После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне», — добавил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что именно внешнее влияние привело к осложнению внутренней ситуации в стране.