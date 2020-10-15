Лукашенко назвал причину осложнения ситуации в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране.
Лукашенко назвал причину осложнения ситуации в Белоруссии
  • РИА Новости

«Внутренняя ситуация не просто осложнена, а её главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Белоруссии не было», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он добавил, что при этом белорусы «уже переживали всякое».

«Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.

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