Лукашенко назвал причину осложнения ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в стране.

«Внутренняя ситуация не просто осложнена, а её главная причина — внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Белоруссии не было», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он добавил, что при этом белорусы «уже переживали всякое».

«Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы — люди умные, разберутся в этом плане», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о правильности передачи некоторых полномочий главы государства правительству и другим органам власти.