Песков рассказал о важном пункте в соглашении по Карабаху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность седьмого пункта заявления по Нагорному Карабаху, где говорится, что беженцы должны вернуться в свои дома.

«Важен также, например, седьмой пункт... внутренне перемещённые лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы», — сказал Песков.

По его словам, это будет происходить под контролем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в трёхстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе не уточняется его статус.

10 ноября Кремль опубликовал полный текст заявления президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху.