Песков рассказал о важном пункте в соглашении по Карабаху
- РИА Новости
«Важен также, например, седьмой пункт... внутренне перемещённые лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы», — сказал Песков.
По его словам, это будет происходить под контролем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
«Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в трёхстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе не уточняется его статус.
10 ноября Кремль опубликовал полный текст заявления президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху.