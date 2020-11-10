Песков рассказал о важном пункте в соглашении по Карабаху

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность седьмого пункта заявления по Нагорному Карабаху, где говорится, что беженцы должны вернуться в свои дома.
Песков рассказал о важном пункте в соглашении по Карабаху
  • РИА Новости

«Важен также, например, седьмой пункт... внутренне перемещённые лица и беженцы вернутся на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы», — сказал Песков.

По его словам, это будет происходить под контролем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в трёхстороннем заявлении о прекращении огня в Нагорном Карабахе не уточняется его статус.

10 ноября Кремль опубликовал полный текст заявления президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху.

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