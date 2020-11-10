Пашинян заявил о продолжающихся боях в Нагорном Карабахе

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Боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекратились полностью, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
Пашинян заявил о продолжающихся боях в Нагорном Карабахе
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«К сожалению, боевые действия не прекращены полностью. Мы надеемся, что в скором времени они окончательно будут прекращены», — цитирует Интерфакс Пашиняна.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что Вооружённые силы (ВС) Армении с 05:00 10 ноября будут выполнять положения трёхстороннего соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подчеркнул, что соглашение по Нагорному Карабаху приведёт к долгосрочному миру.

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