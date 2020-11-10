В Минобороны сообщили о развёртывании миротворцев в Карабахе

Россия с 06:00 мск приступит к развёртыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развёртыванию миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение.

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Глава государства также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.