Российские миротворцы прибыли на аэродром для отправки в Карабах
- Reuters
«Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолётов Ил-76», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что миротворцы совершили марш своим ходом и «приступили к погрузке техники и вооружения в самолёты военно-транспортной авиации».
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Глава государства также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.