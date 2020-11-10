Российские миротворцы прибыли на аэродром для отправки в Карабах

Первые подразделения миротворцев прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный для отправки в Нагорный Карабах. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Первые подразделения миротворческого соединения Центрального военного округа прибыли на аэродром Ульяновск-Восточный. Для переброски миротворческого контингента на аэродроме сосредоточена группировка военно-транспортных самолётов Ил-76», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что миротворцы совершили марш своим ходом и «приступили к погрузке техники и вооружения в самолёты военно-транспортной авиации».

Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Глава государства также сообщил, что в регионе будут размещены российские миротворцы.