МИД Белоруссии призвал Польшу пресечь преступную деятельность
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Об этом информирует пресс-служба белорусского МИД.
Встреча была проведена 9 ноября, на ней обсуждались вопросы международных договоров между двумя странами.
Отмечается, что Минск выразил озабоченность в связи с «подтверждёнными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши». В МИД добавили, что это «причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу» в Белоруссии.
«Польской стороне адресован чёткий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории», — заявили в министерстве.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши к сотрудничеству.