МИД Белоруссии призвал Польшу пресечь преступную деятельность

Министерство иностранных дел Белоруссии заявило временному поверенному в делах посольства Польши в Минске Мартину Войцеховски о фактах организованной преступной деятельности с польской территории, причиняющей ущерб Белоруссии.

Об этом информирует пресс-служба белорусского МИД.

Встреча была проведена 9 ноября, на ней обсуждались вопросы международных договоров между двумя странами.

Отмечается, что Минск выразил озабоченность в связи с «подтверждёнными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши». В МИД добавили, что это «причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу» в Белоруссии.

«Польской стороне адресован чёткий призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению преступной деятельности на своей территории», — заявили в министерстве.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко призвал руководство Литвы и Польши к сотрудничеству.