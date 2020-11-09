Оппозиция в Армении требует отставки правительства Пашиняна

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Оппозиционные партии в Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
Оппозиция в Армении требует отставки правительства Пашиняна
  • РИА Новости

«Для предотвращения безвозвратных потерь необходима добровольная отставка премьер-министра Пашиняна и его кабинета, а также безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы», — приводит ТАСС заявление 17 оппозиционных партий.

Ранее пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян заявила, что данные об отставке Пашиняна не соответствуют действительности.

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