В Армении опровергли информацию об отставке Пашиняна
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Как сообщает ТАСС, об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», — написала Геворкян.
Как указывает агентство, ранее в армянском сегменте соцсетей появилась информация об отставке Пашиняна.
6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку.