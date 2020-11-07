В Армении опровергли информацию об отставке Пашиняна

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Пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян заявила, что данные об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствуют действительности.
В Армении опровергли информацию об отставке Пашиняна
  • © press office of the Government of RA

Как сообщает ТАСС, об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Информация об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не соответствует действительности и является дезинформацией», — написала Геворкян.

Как указывает агентство, ранее в армянском сегменте соцсетей появилась информация об отставке Пашиняна.

6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку.

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