Премьер Эстонии попросил уволить главу МВД из-за критики США

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Эстонский премьер-министр Юри Ратас передал президенту страны Керсти Кальюлайд прошение отправить в отставку министра внутренних дел страны Марта Хельме, который раскритиковал выборы в США.
Премьер Эстонии попросил уволить главу МВД из-за критики США
  • Reuters

Об этом сообщило коммуникационное бюро правительства страны. 

«Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее Хельме на пресс-конференции сообщил о своём решении уйти в отставку.

8 ноября Хельме в эфире радиостанции назвал кандидата на пост президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».

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