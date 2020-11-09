Премьер Эстонии попросил уволить главу МВД из-за критики США

Эстонский премьер-министр Юри Ратас передал президенту страны Керсти Кальюлайд прошение отправить в отставку министра внутренних дел страны Марта Хельме, который раскритиковал выборы в США.

Об этом сообщило коммуникационное бюро правительства страны.

«Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее Хельме на пресс-конференции сообщил о своём решении уйти в отставку.

8 ноября Хельме в эфире радиостанции назвал кандидата на пост президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».