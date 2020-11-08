В Минске перевернулся автомобиль скорой помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По предварительной информации, женщина на автомобиле Honda ехала по улице Герасименко. На перекрёстке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, она не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи, который двигался со включёнными маяками и звуковым сигналом.

В результате ДТП автомобиль скорой медицинской помощи опрокинулся на правый бок. Три пассажира скорой и женщина — водитель легкового авто были доставлены в медицинское учреждение для обследования. После обследования их отпустили.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае в ДТП с участием скорой погибли два фельдшера.