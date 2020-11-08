Напавший с ножом в Кривом Роге получил статус подозреваемого

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Мужчине, который напал с ножом на людей на улице в Кривом Роге, официально сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Напавший с ножом в Кривом Роге получил статус подозреваемого
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Об этом информирует пресс-служба офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.

«Гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным прокуратуры, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. 

7 ноября два человека погибли, ещё восемь пострадали в результате нападения мужчины с ножом в Кривом Роге.

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