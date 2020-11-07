Два человека погибли в результате нападения с ножом в Кривом Роге

Два человека погибли, ещё восемь пострадали в результате нападения мужчины с ножом в украинском Кривом Роге.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанёс ножевые ранения. В результате двое лиц умерли на месте, а восемь доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что от ранений умерли двое мужчин, а среди пострадавших — восьмилетний мальчик.

Злоумышленник был задержан полицией. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

29 октября три человека погибли в результате нападения злоумышленника с ножом на прихожан в церкви в центре французской Ниццы.