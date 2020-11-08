В Минске задержали ряд сотрудников СМИ и спортсменов

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске несколько представителей СМИ, освещавших несанкционированную акцию оппозиции, а также двух спортсменов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов.
В Минске задержали ряд сотрудников СМИ и спортсменов
  • Reuters

По данным ассоциации, задержаны фотокорреспонденты Sputnik Беларусь Виктор Толочко и «Комсомольской правды в Беларуси» Святослав Зоркий, а также журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин.

При этом Свободное объединение спортсменов сообщило, что в белорусской столице задержаны серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

Ранее в ГУВД Минского горисполкома сообщили, что в Минске около десяти человек доставлены в отделение милиции за участие в несанкционированной акции протеста.

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