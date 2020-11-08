В Минске задержали порядка десяти участников акции протеста

В Минске порядка десяти человек доставлены в отделение милиции за участие в несанкционированной акции протеста.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

«Около десяти человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», — заявила она.

Ранее в Минске закрыли девять станций метро перед акцией оппозиции.

Силовые структуры усилили меры безопасности в городе, стянув спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава.