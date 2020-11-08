В Минске закрыли девять станций метро перед акцией оппозиции

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В центре белорусской столицы закрыли девять станций метро в преддверии несанкционированной акции оппозиции. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минского метрополитена.
В Минске закрыли девять станций метро перед акцией оппозиции
  • Reuters

Отмечается, что 8 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты все станции третьей линии метро, станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская».

«Поезда следуют без остановки на данных станциях», — заявили в метро.

Также на станции «Площадь Ленина» закрыли вестибюль у входа со стороны Площади Независимости, поезда следуют без остановки на этой станции.

Как передаёт РИА Новости, 8 ноября в ряде городов Белоруссии, в том числе в Минске, запланированы акции протеста. В центре Минска силовики повысили меры безопасности, стянув спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава.

7 ноября в Минске провели задержания на «марше медиков».

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