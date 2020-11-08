В Минске закрыли девять станций метро перед акцией оппозиции
- Reuters
Отмечается, что 8 ноября в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты все станции третьей линии метро, станции «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская».
«Поезда следуют без остановки на данных станциях», — заявили в метро.
Также на станции «Площадь Ленина» закрыли вестибюль у входа со стороны Площади Независимости, поезда следуют без остановки на этой станции.
Как передаёт РИА Новости, 8 ноября в ряде городов Белоруссии, в том числе в Минске, запланированы акции протеста. В центре Минска силовики повысили меры безопасности, стянув спецтехнику, военную технику и транспорт для перевозки личного состава.