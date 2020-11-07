В Минске провели задержания на «марше медиков»

Сотрудники правоохранительных органов в Минске задержали несколько десятков участников несанкционированной акции протеста «марш медиков». Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, возле Первой городской клинической больницы в белорусской столице собрались несколько десятков протестующих. Прибывшие сотрудники ОМОНа задержали протестующих.

Возле больницы продолжают дежурить милиционеры.

После задержаний другая группа граждан пошла на проспект Независимости, их сопровождают микроавтобусы милиции.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила участие граждан в несанкционированной акции 7 ноября.

«Несколько человек будут доставлены в территориальные РУВД для разбирательства», — заявила она.

Ранее СК Белоруссии возбудил дело по факту массовых беспорядков 1 ноября.