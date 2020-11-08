На Украине за сутки выявили 9397 заболевших коронавирусом

На Украине в течение суток зафиксировали 9397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является рекордным показателем для страны. Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Reuters

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«За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 9397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (из них детей — 315, медработников — 326)», — написал Степанов. За сутки в стране выздоровели после коронавируса 2637 человек, зафиксировано 138 летальных случаев. Общее число выявленных случаев заболевания на Украине достигло 460 331. Ранее глава украинского Минздрава заявил, что власти рассматривают возможность введения на территории страны карантина выходного дня с 14—15 ноября.