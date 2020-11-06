Власти Украины не исключили введения карантина выходного дня

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Власти Украины рассматривают возможность введения на территории страны карантина выходного дня с 14–15 ноября. Об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
Власти Украины не исключили введения карантина выходного дня
  • РИА Новости

«Когда мы говорим о противоэпидемических мероприятиях, мы, конечно, смотрим на ту ситуацию, которая у нас есть. И мы чётко понимаем, что мы не в состоянии ввести полный локдаун, на который пошли некоторые европейские страны», — приводит «112 Украина» его слова.

Поэтому, как предлагает глава Минздрава, карантинные меры могут быть введены в выходные дни.

«Это точно не будет на эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже со следующих выходных», — сказал Степанов.

Ранее на Украине за сутки выявили почти 10 тыс. заболевших коронавирусом.

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