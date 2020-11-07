Полиция возьмёт под охрану дипмиссии Азербайджана и Армении на Украине
- РИА Новости
«Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции», — цитирует его пресс-служба ведомства.
Клименко подчеркнул, что причастные к обстрелу лица будут установлены и задержаны.
Украина призывает представителей армянской и азербайджанской диаспор к терпимости и толерантности, добавил он.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия делает всё возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был как можно скорее окончен.