Полиция возьмёт под охрану дипмиссии Азербайджана и Армении на Украине

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Украинская полиция возьмёт под охрану дипломатические представительства Азербайджана и Армении на территории страны в связи с обстрелом азербайджанского консульства в Харькове в ночь на 7 ноября. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
Полиция возьмёт под охрану дипмиссии Азербайджана и Армении на Украине
  • РИА Новости

«Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Клименко подчеркнул, что причастные к обстрелу лица будут установлены и задержаны.

Украина призывает представителей армянской и азербайджанской диаспор к терпимости и толерантности, добавил он.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины о хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия делает всё возможное, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе был как можно скорее окончен.

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