Лукашенко прокомментировал выборы в США

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США являются «позорищем и издевательством над демократией». Об этом сообщила БЕЛТА.
Лукашенко прокомментировал выборы в США
  • Reuters

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — заявил он. 

Также Лукашенко добавил, что посмотрит, как некоторые западные страны в данной ситуации потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, как это было сделано ими в отношении Белоруссии. 

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что не ждёт изменения ситуации в отношениях Минска и Вашингтона при любом исходе выборов в США.

Ранее власти Великобритании призвали провести новые выборы президента в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить