Лукашенко прокомментировал выборы в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в США являются «позорищем и издевательством над демократией». Об этом сообщила БЕЛТА.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — заявил он.

Также Лукашенко добавил, что посмотрит, как некоторые западные страны в данной ситуации потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, как это было сделано ими в отношении Белоруссии.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что не ждёт изменения ситуации в отношениях Минска и Вашингтона при любом исходе выборов в США.

Ранее власти Великобритании призвали провести новые выборы президента в Белоруссии.