Лукашенко прокомментировал выборы в США
- Reuters
«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — заявил он.
Также Лукашенко добавил, что посмотрит, как некоторые западные страны в данной ситуации потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, как это было сделано ими в отношении Белоруссии.
«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал президент Белоруссии.
Лукашенко также заявил, что не ждёт изменения ситуации в отношениях Минска и Вашингтона при любом исходе выборов в США.
Ранее власти Великобритании призвали провести новые выборы президента в Белоруссии.