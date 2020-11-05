Великобритания призывает провести новые выборы в Белоруссии

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Власти Великобритании призывают провести новые выборы президента в Белоруссии.
Великобритания призывает провести новые выборы в Белоруссии
  • © Vasily Fedosenko
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении главы МИД Соединённого Королевства Доминика Рааба.

«Мы добивались проведения независимого расследования, которое выявило наличие подтасовок на президентских выборах и пролило свет на достойные презрения действия режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, направленные на подавление белорусского народа. Должны быть организованы новые выборы, которые будут свободными и справедливыми, а те, кто несёт ответственность за применение насилия к участникам демонстраций, должны понести наказание», — говорится в заявлении Рааба.

Британский МИД потребовал освободить задержанных в Белоруссии оппозиционеров и провести тщательное расследование в связи с сообщениями о применении пыток.

Ранее докладчик ОБСЕ Вольфганг Бенедек рекомендовал странам — членам организации не признавать итоги выборов в Белоруссии.

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