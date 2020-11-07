На Украине за сутки выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом

На Украине в течение суток зафиксировали 10 746 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является рекордным показателем для страны. Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)», — написал Степанов.

По его словам, за сутки госпитализированы 1470 человек.

Степанов добавил, что за сутки выздоровели от коронавируса более 8,6 тыс. человек, зафиксировано 187 летальных случаев.

Ранее глава украинского Минздрава заявил, что власти рассматривают возможность введения на территории страны карантина выходного дня с 14—15 ноября.