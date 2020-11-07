На Украине за сутки выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом

Короткая ссылка
На Украине в течение суток зафиксировали 10 746 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, что является рекордным показателем для страны. Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
На Украине за сутки выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом
  • © REUTERS/Gleb Garanich

«За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (из них детей — 316, медработников — 519)», — написал Степанов.

По его словам, за сутки госпитализированы 1470 человек. 

Степанов добавил, что за сутки выздоровели от коронавируса более 8,6 тыс. человек, зафиксировано 187 летальных случаев. 

Ранее глава украинского Минздрава заявил, что власти рассматривают возможность введения на территории страны карантина выходного дня с 14—15 ноября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить