Премьеры России и Белоруссии обсудили энергетику и коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили энергетику и коронавирус.

© РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. «Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру», — говорится в заявлении. Отмечается, что Мишустин и Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Ранее белорусский президент Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.