Премьеры России и Белоруссии обсудили энергетику и коронавирус
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Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Мишустин и Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.