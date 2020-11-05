Премьеры России и Белоруссии обсудили энергетику и коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Белоруссии Роман Головченко провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили энергетику и коронавирус.
Премьеры России и Белоруссии обсудили энергетику и коронавирус
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая энергетику, промышленность и транспортную инфраструктуру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Мишустин и Головченко затронули также тематику противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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