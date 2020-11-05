Кабмин Молдавии одобрил отставку главы МИД страны

Правительство Молдавии одобрило отставку главы МИД страны Олега Цули.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Вместе с этим кабмин одобрил назначение Цули на должность посла республики в Венгрии.

«Правительство одобрило назначение Олега Цули на пост главы посольства Молдавии в Венгрии. Перед тем как отправиться в Венгрию и приступить к работе послом, он некоторое время будет выполнять свои обязанности в МИД, чтобы завершить организацию выборов президента за рубежом», — сказал молдавский премьер.

Вместе с этим Кику похвалил Цуля за его работу на посту главы внешнеполитического ведомства, отметив его высокий профессионализм.

Теперь соответствующие кадровые перестановки должен одобрить президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее Центризбирком Молдавии утвердил проведение второго тура президентских выборов 15 ноября.