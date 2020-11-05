Лукашенко потребовал отрегулировать систему тестирования на COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране необходимо отстроить систему тестирования на коронавирус.

«Будете вырабатывать систему — всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит Минздрав. Особенно в Минске, Наталья Ивановна (председатель Совета республики и уполномоченный президента по Минску Наталья Кочанова). Только те лаборатории, которые вы определите», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, «уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей».

«Психоз создают в обществе. Они (люди) бегут в эти лаборатории, и до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству — на государственных условиях. У вас вот эта неделя — до понедельника, — чтобы всё это отстроить», — сказал Лукашенко.

Ранее он поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса.