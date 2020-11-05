Лукашенко поручил проработать производство российской вакцины от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить предложения по организации в стране выпуска российской вакцины от коронавируса.
Лукашенко поручил проработать производство российской вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешёвое. Никто никому своё производство не отдаёт. Это президент России предложил на дружеских основаниях», — обратился Лукашенко к своему помощнику Александру Косинцу. 

Его слова приводит БЕЛТА.

«Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить», — отметил Лукашенко.

2 октября Лукашенко в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.

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