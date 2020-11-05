Для вывоза граждан России из Таджикистана планируют спецрейсы
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«В настоящий момент российские авиакомпании планируют организацию новых чартерных рейсов из Таджикистана в Россию», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что власти рассматривают запрос авиакомпании «Ютэйр» на выполнение еженедельных рейсов по маршрутам Душанбе — Москва и Худжанд — Сургут.
Также ожидается запрос от авиаперевозчика «Уральские авиалинии», намеренного выполнять рейсы по другим направлениям.
Рейсы предназначены для перевозки граждан России, а также лиц, имеющих основания для въезда в Россию.
3 ноября в Таджикистане за сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.