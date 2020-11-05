Для вывоза граждан России из Таджикистана планируют спецрейсы

Российские авиакомпании планируют организацию новых чартерных рейсов для вывоза граждан России из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Таджикистане.

«В настоящий момент российские авиакомпании планируют организацию новых чартерных рейсов из Таджикистана в Россию», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что власти рассматривают запрос авиакомпании «Ютэйр» на выполнение еженедельных рейсов по маршрутам Душанбе — Москва и Худжанд — Сургут.

Также ожидается запрос от авиаперевозчика «Уральские авиалинии», намеренного выполнять рейсы по другим направлениям.

Рейсы предназначены для перевозки граждан России, а также лиц, имеющих основания для въезда в Россию.

3 ноября в Таджикистане за сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.