В Таджикистане за сутки выявили 43 случая коронавируса

В Таджикистане за сутки выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Sputnik Таджикистан со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Reuters

Отмечается, что общее число инфицированных достигло 11 139. Всего 10 389 человек выздоровели, 83 пациента с коронавирусом скончались. Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.