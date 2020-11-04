В Литве вводится общенациональный карантин

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Карантин по коронавирусу в общенациональном масштабе объявлен в Литве, передаёт BNS. Соответствующее решение приняло правительство республики.

«С учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19 мы предлагаем объявить на всей территории Литвы карантин», — представил проект постановления министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Карантин вступает в силу 7 ноября и продлится до 29 ноября.

В частности, запрещена работа ресторанов, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. 

Магазины, ТЦ, рынки и прочие места общественной торговли смогут работать, если будут обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя.

Ранее в Германии начали действовать новые карантинные меры.

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