В Литве вводится общенациональный карантин

Карантин по коронавирусу в общенациональном масштабе объявлен в Литве, передаёт BNS. Соответствующее решение приняло правительство республики.

«С учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19 мы предлагаем объявить на всей территории Литвы карантин», — представил проект постановления министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Карантин вступает в силу 7 ноября и продлится до 29 ноября.

В частности, запрещена работа ресторанов, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор.

Магазины, ТЦ, рынки и прочие места общественной торговли смогут работать, если будут обеспечивать не менее 10 кв. м площади на одного покупателя.

Ранее в Германии начали действовать новые карантинные меры.