В Госдуме прокомментировали первый тур президентских выборов в Молдавии

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал первый тур президентских выборов в Молдавии.

«Несколько обстоятельств, которые надо иметь в виду. Первое: президентские выборы, конечно, важное событие. А для тех, кто в них участвует, так вообще главное событие», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем, напомнил Затулин, в Молдавии правительство формируется на основе выборов в парламент, президент без поддержки парламента вряд ли может что-то серьёзно делать.

«Второе, что мы должны понимать: многое зависит от того, удастся ли перед вторым туром сейчас договориться с теми, кто выбыл из борьбы. А вот здесь есть разные варианты», — считает он.

По его словам, политики в Молдавии — это люди, которые склонны договариваться, переходить из одного лагеря в другой.

Ранее ЦИК Молдавии объявила результаты первого тура президентских выборов.

Лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает после обработки 100% протоколов.