На Украине выявили 8899 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине зафиксировали 8899 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выявили 411 093 больных COVID-19.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также за прошедшие 24 часа в стране умерли 157 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 7532 летальных случая коронавируса, 168 868 человек вылечились.

Ранее украинское правительство продлило карантин, введённый из-за COVID-19, до конца 2020 года.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.