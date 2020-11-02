В МИД России оценили итоги первого тура выборов президента Молдавии

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Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии.
В МИД России оценили итоги первого тура выборов президента Молдавии
  • Reuters

Он отметил, что «анализировать итоги выборов нужно после второго тура, который состоится 15 ноября, сейчас делать прогнозы ещё преждевременно». 

«Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, будем работать со всеми», — цитирует ТАСС Руденко.

Ранее сообщалось, что, согласно данным ЦИК Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов.

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