В МИД России оценили итоги первого тура выборов президента Молдавии

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии.

Он отметил, что «анализировать итоги выборов нужно после второго тура, который состоится 15 ноября, сейчас делать прогнозы ещё преждевременно».

«Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, будем работать со всеми», — цитирует ТАСС Руденко.

Ранее сообщалось, что, согласно данным ЦИК Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов.