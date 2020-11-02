В МИД России оценили итоги первого тура выборов президента Молдавии
- Reuters
Он отметил, что «анализировать итоги выборов нужно после второго тура, который состоится 15 ноября, сейчас делать прогнозы ещё преждевременно».
«Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, будем работать со всеми», — цитирует ТАСС Руденко.
Ранее сообщалось, что, согласно данным ЦИК Молдавии, лидер оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента Молдавии после обработки 100% протоколов.