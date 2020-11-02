МВД Белоруссии сообщило о задержаниях на акциях в Минске 1 ноября

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Во время несанкционированных акций в Минске и Минском районе 1 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали около 300 человек.
МВД Белоруссии сообщило о задержаниях на акциях в Минске 1 ноября
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержаны около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы», — сообщила она.

1 ноября сообщалось, что в различные части Минска были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.

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