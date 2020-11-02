МВД Белоруссии сообщило о задержаниях на акциях в Минске 1 ноября
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района задержаны около 300 человек, в их отношении составлены административные протоколы», — сообщила она.
1 ноября сообщалось, что в различные части Минска были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что органы внутренних дел контролируют обстановку в стране.