Премьер Грузии ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что переходит на режим самоизоляции из-за выявления коронавируса у его сотрудника.

«У моего сотрудника, с которым вчера у меня была длительная коммуникация, в ходе тестирования был выявлен коронавирус. Соответственно, я перешёл на самоизоляцию и в этом режиме продолжаю работать», — написал Гахария в Facebook.

В пресс-службе правительства Грузии сообщили Интерфакс, что коронавирус выявлен у сотрудника охраны премьера.

Ранее президент Болгарии Румен Радев перешёл на удалённую работу из-за контакта с инфицированным коронавирусом.