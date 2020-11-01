Премьер Грузии ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника
- Reuters
«У моего сотрудника, с которым вчера у меня была длительная коммуникация, в ходе тестирования был выявлен коронавирус. Соответственно, я перешёл на самоизоляцию и в этом режиме продолжаю работать», — написал Гахария в Facebook.
В пресс-службе правительства Грузии сообщили Интерфакс, что коронавирус выявлен у сотрудника охраны премьера.
Ранее президент Болгарии Румен Радев перешёл на удалённую работу из-за контакта с инфицированным коронавирусом.