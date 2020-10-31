МВД Грузии возбудило шесть уголовных дел на парламентских выборах
- РИА Новости
«Полиция начала следствие по шести фактам возможного преступления», — приводит ТАСС слова замглавы МВД Грузии Нино Цациашвили.
Она отметила, что дела касаются возможных случаев насилия в отношении избирателей и кандидатов в депутаты на участках.
Цациашвили отметила, что МВД обеспечит проведение парламентских выборов в мирной и спокойной обстановке.
Ранее сообщалось, что в Грузии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.