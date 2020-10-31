МВД Грузии возбудило шесть уголовных дел на парламентских выборах

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МВД Грузии возбудило шесть уголовных дел в связи с нарушениями на парламентских выборах, которые проходят 31 октября.
МВД Грузии возбудило шесть уголовных дел на парламентских выборах
  • РИА Новости

«Полиция начала следствие по шести фактам возможного преступления», — приводит ТАСС слова замглавы МВД Грузии Нино Цациашвили.

Она отметила, что дела касаются возможных случаев насилия в отношении избирателей и кандидатов в депутаты на участках.

Цациашвили отметила, что МВД обеспечит проведение парламентских выборов в мирной и спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что в Грузии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

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