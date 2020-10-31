Президент Грузии Зурабишвили проголосовала на выборах в парламент

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах и заявила, что отдала голос за демократическое развитие страны.
Президент Грузии Зурабишвили проголосовала на выборах в парламент
  • © Sputnik / Александр Имедашвили

«Я хочу поздравить всех с начавшимися выборами, результаты которых будут весьма важными. Я отдала голос в свободной обстановке за демократическое развитие нашей страны. Сегодня все мы отдаём на выборах голоса, чтобы построить страну, о которой все мечтаем, и сегодня будет сделан ещё один шаг в этом направлении», — приводит Интерфакс её слова.

Она отметила, что в условиях пандемии выборы проводить сложно, при этом призвала всех прийти на избирательный участок.

Ранее сообщалось, что в Грузии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.

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