В Минске заявили об отказе Польши во въезде белорусским студентам

Польша без объяснения причин отказывает во въезде группе белорусских студентов, заявили в Государственном погранкомитете Белоруссии.

По данным ведомства, на границу республики из Польши вечером 30 октября прибыла группа белорусских студентов.

Их предупредили, что после въезда в Белоруссию из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой им придётся соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

«И к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.

В то же время Польша «без объяснения причин» отказывает гражданам Белоруссии во въезде, заявили в Минске.

29 октября Белоруссия ограничила въезд через наземные границы из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

При этом в Госпогранкомитете заявили, что граждан Белоруссии допускают в республику.