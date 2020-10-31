В Минске заявили об отказе Польши во въезде белорусским студентам
По данным ведомства, на границу республики из Польши вечером 30 октября прибыла группа белорусских студентов.
Их предупредили, что после въезда в Белоруссию из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой им придётся соблюдать 10-дневную самоизоляцию.
«И к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство», — говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.
В то же время Польша «без объяснения причин» отказывает гражданам Белоруссии во въезде, заявили в Минске.
29 октября Белоруссия ограничила въезд через наземные границы из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
При этом в Госпогранкомитете заявили, что граждан Белоруссии допускают в республику.